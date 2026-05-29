Кремль позитивно оценил решение Венгрии не поставлять оружие Украине

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Кремле позитивно оценили решение Венгрии не поставлять оружие Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позитивно. Если какая-то сторона говорит о том, что считает не нужным подливать масла в огонь, то это можно только приветствовать", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, ожидали ли в Кремле такого шага Будапешта, он сказал: "Мы ожидали бы, чтобы все страны приняли такое решение, тогда быстрее бы мир настал".

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что его страна не намерена отправлять Украине оружие или военную технику.

Дмитрий Песков Венгрия Украина Петер Мадьяр
