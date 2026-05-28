Мадьяр заявил Рютте, что Венгрия не будет отправлять оружие на Украину

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Венгрия не намерена отправлять Украине оружие или военную технику, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр генсеку НАТО Марку Рютте.

"Я сказал генеральному секретарю, что Венгрия не будет отправлять оружие или военную технику для использования в российско-украинском конфликте", - написал Мадьяр в четверг в социальной сети Facebook (информационный ресурс Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Венгрия не передавала Украине оружие и при предыдущем премьер-министре Викторе Орбане. Он заявлял, что западным странам вместо отправки оружия на Украину следует продвигать идею установления режима прекращения огня и переговоров о мирном урегулировании.