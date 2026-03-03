Поиск

Рособрнадзор заявил, что устный экзамен по истории для 9-х классов апробируют в регионах

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Рособрнадзор сообщил, что в ближайшее время Федеральный институт педагогических измерений будет разрабатывать модели проведения обязательного устного экзамена по истории в девятых классах и заданий для него, их апробируют в субъектах РФ.

Планируется проведение широкого профессионального обсуждения, сообщили журналистам в ведомстве.

Экзамен будет проводиться во всех регионах и школах, участие в нем примут более 1,5 млн учеников, уточнили в ведомстве.

"Полагаем, что привнесение устного формата экзамена в систему государственной итоговой аттестации повысит качество изучения истории в школах, сделает уроки истории более содержательными", - цитирует пресс-служба ведомства главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

В свою очередь в пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили "Интерфаксу", что совместно с Рособрнадзором будут организованы необходимые мероприятия для учеников и учителей по ознакомлению с форматом устного испытания.

"Все материалы экзамена будут разработаны в соответствии с содержанием государственных учебников по истории", - отмечается в сообщении.

Школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы на понимание смысла исторических процессов, уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что в министерстве определят сроки проведения экзамена.

Ранее во вторник министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах с 2027/2028 учебного года введут устный экзамен по истории для всех учеников 9 класса.

