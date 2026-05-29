ВС РФ за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по целям на Украине

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские войска за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по украинским военным объектам и связанной с ВСУ инфраструктуре, в том числе портовой и топливно-энергетической, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

В заявлении министерства сказано, что удары нанесены "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России".

"Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, ударам в течение недели подверглись украинские авиабазы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также позиции украинской армии.