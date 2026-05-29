На Ставрополье устранили крупные повреждения на электросетях

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае ликвидировали крупные повреждения на электросетях, возникшие накануне из-за ливней и ветра с градом, сообщило Минэнерго региона.

"По информации электросетевых компаний, крупные нарушения в электроснабжении ставропольцев локализованы, поврежденные ЛЭП приведены в рабочее состояние", - говорится в сообщении.

В Пятигорске, Ессентуках, Предгорном и Минераловодском округах прошел град и сильный дождь, что привело к энергоавариям. Основные отключения 28 мая вечером пришлись на Минеральные Воды и станицу Курскую.

Энергетикам остается отработать единичные заявки от потребителей.

На Ставрополье действует штормовое предупреждение и с 24 мая введен режим повышенной готовности из-за дождей с градом и сильным ветром.

Минеральные Воды Пятигорск Минэнерго Ставропольский край
 Более 1,2 млн граждан переехали в РФ по госпрограмме переселения соотечественников

