Белоусов отметил важность контроля над селом Новоподгородное для продвижения "Центра"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 433-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Центр" со взятием под контроль села Новоподгородное в Днепропетровской области, сообщили в военном ведомстве в пятницу.

Министр обороны отметил, что контроль над селом "создает условия для продвижения всей группировки войск". "Поздравляю вас с достигнутым успехом", - сказано в поздравительной телеграмме министра обороны, которую цитирует ведомство.

"В результате ваших профессиональных и решительных действий враг понес существенные потери и отступил", - сказал Белоусов.

Ранее в пятницу Минобороны РФ заявило, что подразделения группировки войск "Центр" установили контроль над селом Новоподгородное в Днепропетровской области. Также за сутки, по данным министерства, под контроль российских группировок перешли еще три села - Бударки и Караичное в Харьковской области и Лесное в Днепропетровской.

Андрей Белоусов Минобороны РФ
