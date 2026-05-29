Прямое ж/д сообщение Москва-Душанбе, приостановленное из-за COVID, возобновится в июне

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе, приостановленное в марте 2020 г. из-за COVID-19, возобновится в июне, сообщает ОАО "РЖД".

"По просьбе железнодорожной администрации республики Таджикистан и по согласованию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана восстановили прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе", - говорится в сообщении компании.

Пассажирский поезд № 423/424 Душанбе - Москва формирования ГУП "Рохи Охани Точикистон" (ж/д оператор Таджикистана - ИФ) будет курсировать один раз в две недели отправлением:

- из Душанбе по воскресеньям с 21 июня в 3:25 (время местное) и прибытием в Москву (Павелецкий вокзал) по средам в 22:08;

- из Москвы (Павелецкий вокзал) по четвергам с 25 июня в 6:05 и прибытием в Душанбе по понедельникам в 2:48 (время местное).

Время в пути составит около 4 суток. В составе поезда плацкартные и купейные вагоны.

Маршрут поезда проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. Остановки для посадки/высадки пассажиров предусмотрены в городах Бухара, Нукус, Кунграт, Кандыагаш, Актобе, Илецк, Оренбург, Самара, Сызрань, Пенза, Ряжск и других населённых пунктах, сообщает компания.

В настоящее время между Россией и Таджикистаном курсируют три поезда формирования ГУП "Рохи Охани Точикистон": N319/320 Куляб - Волжский (1 раз в неделю), N329/330 Душанбе - Волжский (1 раз в неделю), N359/360 Худжант - Волжский (1 раз неделю).