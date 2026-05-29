На "Госуслугах" проведут эксперимент с электронной книгой жалоб на маркетплейсы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор и Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе "Госуслуги", инициатива позволит гражданам в онлайн-режиме в досудебном порядке решать проблемы, возникающие между ними и продавцами на маркетплейсах.

"Это нововведение направлено на защиту прав потребителей и реализуется в рамках федерального проекта "Государство для людей", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Проект позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы, возникающие между ними и продавцами, в досудебном порядке. Так, потребители смогут сообщать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Ozon и Wildberries. "Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя", - отмечается в сообщении.

Среди проблем, с которыми потребители смогут обращаться к продавцам через платформу, - отказ в возврате товара в течение 7 дней после покупки при соблюдении условий возврата (сохранен товарный вид, товар не был в употреблении), отказ в возврате стоимости товара при его возврате в течение 7 дней после покупки и превышение срока возврата денежных средств за отмененный заказ.

Рассмотрение обращений займет до 7 календарных дней.

