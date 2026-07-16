Туры в Анталью на август подорожали в среднем на 15% за последний месяц

В АТОР это объяснили удорожанием отдыха в валюте и отказом отелей от скидок

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Стоимость туров в Анталью на август выросла в среднем на 15%, а на сентябрь - на 9% за последний месяц, это связано с удорожанием в валюте и отказом отельеров от скидок, стимулирующих спрос, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"С середины июня по середину июля минимальные цены на августовские туры на курорты Антальи выросли в среднем на 15%, а на сентябрьские - на 9%. Курс евро за тот же период вырос на 6,7%, но было и реальное удорожание в валюте. Кроме того, если в мае-июне отельеры и туроператоры стимулировали спрос на июль-сентябрь скидками, чтобы восполнить недостаточную тогда глубину продаж, то сейчас загрузка объектов хорошая, поэтому необходимость в сдерживании роста цен отпала", - говорится в сообщении.

Самый дешевый сегмент - туры в отели 4* и ультрабюджетные 5* подорожали в августе на 4-10%. Средний сегмент классических "пятерок" вырос в цене пакетного тура на 15-18%.

"Путевки в отели делюкс и премиум выросли в рублях на 17-37%, и это явный признак того, что в премиум-сегменте спрос на август оказался высоким. Напротив, самый дешевый сегмент показал наименьший рост. Это логично: бюджетные туристы более чувствительны к цене, и отельеры в основном не рискуют резко поднимать там цены существенно", - пояснили в АТОР.

Что касается отдыха в Турции в сентябре, то он пока подорожал существенно меньше, чем август - в среднем стоимость туров с вылетом из Москвы в середине сентября в Анталью составила 10,5%.

"В целом, июнь был лучшим временем для покупки тура в Турцию на август и сентябрь. Тот, кто забронировал тур в июне, сэкономил в среднем 15% по сравнению с июлем. В люксовом сегменте разница достигла 20-37%. И тем, кто хочет отдохнуть на курортах Антальи в сентябре не рекомендуется долго выбирать и оттягивать решение - цены будут расти", - заключили в АТОР.