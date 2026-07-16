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Акции "Газпрома" дешевели до 83,98 рубля, ниже минимального уровня кризисного 2008 года

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Котировки "Газпрома" на "Московской бирже" опустились до 83,98 рубля за штуку (-5% к закрытию предыдущего дня), упав ниже минимального уровня кризисного 2008 года (84 рубля за штуку).

Заметное падение котировок газовой компании, по мнению аналитиков, связано как с общей слабостью российского фондового рынка из-за целого ряда внешних и внутренних негативных факторов, так и с корпоративными историями, в частности, неопределенностью с дивидендными выплатами - компания не выплачивает дивиденды в течение последних нескольких лет, и у рынка пока нет позитивных ожиданий на этот счет на ближайшее время. Так, 29 июня текущего года акционеры ПАО "Газпром" утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2025 года.

Падение фондового индекса МосБиржи на торгах 16 июля достигало 3,4% - индикатор опускался до 2040 пунктов, обновив минимум с октября 2022 года. Снижение котировок большинства наиболее ликвидных российских акций в четверг составляет от 2% до 8%.

Эксперты обращают внимание, что российский рынок акций находится во власти продавцов с марта-апреля текущего года, но наиболее активное его падение наблюдается с июня, особенно после состоявшегося 19 июня заседания Банка России, которое не оправдало ожидания рынка по темпам снижения ключевой ставки (она была снижена лишь на 25 базисных пунктов - до 14,25% годовых, в то время как рынок прогнозировал ее снижение на 50 базисных пунктов), а также в целом было выдержано в более жесткой тональности, нежели ожидал рынок.

Таким образом, рынок в последнее время находится под сильным давлением продаж из-за возросших опасений паузы в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики, существующих геополитических и санкционных рисков, а также отсечек дивидендов ряда эмитентов.

Газпром
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Акции "Газпрома" дешевели до 83,98 рубля, ниже минимального уровня кризисного 2008 года

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