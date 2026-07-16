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ВС России предложил передать обеспечение всех федеральных судов Судебному департаменту

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пленум Верховного суда России под руководством Игоря Краснова подготовил законопроекты по совершенствованию правового регулирования деятельности судов и их организационного обеспечения.

"Законопроектами предусмотрена передача функций по финансовому и материально-техническому обеспечению федеральных судов управлениям Судебного департамента в субъектах РФ", - сообщила пресс-служба суда.

Сейчас арбитражные, окружные и флотские военные суды, кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, а также суды регионов самостоятельно ведут бухгалтерский учет, распоряжаются бюджетными средствами, обеспечивают закупки, организуют работы по содержанию, эксплуатации зданий и транспорта, контролируют исполнение государственных контрактов и выполняют другие функции, непосредственно не связанные с правосудием. При этом аналогичные полномочия в отношении районных и гарнизонных военных судов уже осуществляют региональные управления Судебного департамента.

"Законопроект предлагает распространить эту модель на все федеральные суды. Данная инициатива направлена на освобождение судов от финансово-хозяйственной деятельности, что позволит сконцентрироваться на основной задаче - отправлении правосудия", - подчеркнули в ВС.

Предложенные изменения приведут к сокращению количества бюджетополучателей, что повысит эффективность использования денежных средств, укрепит финансовую дисциплину, оптимизирует выделяемые судебной системе ассигнования, необходимые для выполнения приоритетных задач.

Законопроект также предусматривает передачу управлениям Судебного департамента полномочий по работе с депозитными счетами судов и упрощает порядок назначения руководителей региональных управлений, исключая ряд согласовательных процедур.

"Реализация предлагаемых новелл позволит доукомплектовать аппараты помощниками судей и секретарями судебного заседания за счет перераспределения штатной численности. Что обеспечит надлежащее организационное сопровождение делопроизводства и качественное выполнение возложенных на суды задач", - отмечается в сообщении.

Краснов на пленуме подчеркнул, что укрепление судебной системы - это не только совершенствование процедур, а прежде всего вопрос доверия общества. "Руководство страны последовательно поддерживает эти усилия, подтверждая тем самым стратегическую роль суда как гаранта законности и справедливости. В такой поддержке видится признание значимости ежедневного труда каждого судьи и работника судебной системы", - сказал он.

ВС России Верховный суд Игорь Краснов Судебный департамент
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