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Новак уделил особое внимание поставкам топлива в рамках северного завоза

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание, посвящённое снабжению регионов в рамках северного завоза, были рассмотрены вопросы топливообеспечения субъектов, на территории которых осуществляется северный завоз, в том числе Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотского автономного округа и Красноярского края, сообщила пресс-служба правительства.

"Проанализировали текущую ситуацию на внутренних региональных рынках топлива, имеющиеся запасы нефтепродуктов, состояние и функционирование логистических маршрутов, работу распределительной топливной сети. Особое внимание было уделено своевременности доставки необходимых ресурсов в труднодоступные населённые пункты", - заявил он.

Новак рекомендовал отраслевым компаниям соблюдать предусмотренные законодательством обязательства по поставкам нефтепродуктов в рамках северного завоза, а также отметил, что обеспечение стабильного и своевременного снабжения топливом регионов остаётся одним из приоритетов работы властей.

Александр Новак
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