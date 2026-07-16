В Кремле заявили об отсутствии быстрых перспектив для переговоров по Украине

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пока быстрых перспектив для возобновления переговоров по Украине нет, но РФ открыта для этого пути, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет, мы их не фиксируем, но российская сторона, безусловно, сохраняет свою открытость для этого пути", - сказал Песков журналистам в четверг.

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