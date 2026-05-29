Ушаков отметил, что приехавший в Астану вице-премьер Армении "все понимает прекрасно"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - На заседании Высшего евразийского экономического совета ситуация с Арменией обсуждалась в деловом ключе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Было деловое обсуждение ситуации, которая складывается, а об этой ситуации все прекрасно знают", - сказал он.

Ушаков отметил, что у вице-премьера Армении Мгера Григоряна, принимавшего участие в заседании вместо премьер-министра Никола Пашиняна, настрой "положительный, нормальный". "Он нормальный, умный человек, все понимает прекрасно", - сказал Ушаков.

Отвечая на уточняющий вопрос, запрашивала ли армянская сторона отдельное общение с президентом России, он сказал: "Нет. Отдельного обсуждения не планировалось, и запроса даже не было".