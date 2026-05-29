Президенты РФ, Казахстана, Киргизии и Белоруссии приняли заявление по Армении

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление о ситуации вокруг Армении на заседании Высшего евразийского экономического совета, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Там заявление принято четырех руководителей", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, в каком ключе обсуждалась ситуация вокруг планов Еревана вступить в Евросоюз.

Он не стал говорить о деталях заявления, но сказал: "Оно будет опубликовано на сайте президента".