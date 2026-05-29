В Петербурге в дни ПМЭФ будет тепло

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге с 1 июня начнет теплеть, в дни Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня, будет комфортная температура около плюс 22 градусов, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"В Санкт-Петербурге погода тоже улучшается, но даже раньше, чем в Москве, потому что давление там будет расти в ближайшее время (...) 30 мая температура в Петербурге (будет) ниже нормы на 4 градуса, 31 мая - на 2 градуса. И 1 июня уже температура приблизится к климатической норме. И теплее нормы на 2 градуса, а затем и на 4 градуса будет 2 и 3 июня", - сказала метеоролог.

По прогнозу, 30 мая днем ожидается дождь, температура плюс 9 - плюс 11; 31 мая днем будет без существенных осадков, ожидается прекращение дождя и плюс 14 - плюс 16. 1 июня будет без существенных осадков, температура плюс 16 - плюс 18. 2 июня прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, около плюс 22. "Такая же погода и в среду, и в четверг - около плюс 22, ночь не очень холодная, плюс 12 - плюс 13", - уточнила Паршина.