Суд в Москве заочно арестовал гражданина Украины за вымогательство у основателя ГК "Дело"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Евгения Подгаецкого, обвиняемого в вымогательстве у основателя группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева, передает корреспондент "Интерфакса".

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Подгаецкого меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала судья.

Срок ареста будет исчисляться с момента задержания Подгаецкого или его экстрадиции на территорию РФ.

В настоящий момент он находится за пределами России, и, как стало известно в суде, объявлен в международный розыск.

Подгаецкому предъявлено обвинение по ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

В ходе заседания следователь просил о проведении процесса в закрытом режиме, так как Шишкарев занимается внешней торговлей, поэтому в ходе суда могут быть озвучены сведения, представляющие охраняемую законом тайну.

Следователь также сообщил, что уголовное дело в отношении Подгаецкого было возбуждено в феврале. Другие подробности дела в заседании не оглашались.

В январе в своем канале в Telegram Шишкарев сообщал, что Подгаецкий подал на него заявление в полицию ОАЭ о якобы поступавших от бизнесмена угрозах.

Шишкарев заявил, что "подобными действиями никому не угрожал и не имел никаких контактов с указанным гражданином (Подгаецким - ИФ) на протяжении длительного времени".

Он также сообщал, что обратился в связи с этим в российские правоохранительные органы.