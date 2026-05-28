МВД возбудило дело о вымогательстве у основателя ГК "Дело"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - МВД России возбудило уголовное дело о вымогательстве у основателя группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Евгению Подгаецкому заочно предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном в особо крупном размере, он объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в Тверском суде Москвы агентству сообщили, что 29 мая будет рассмотрено ходатайство следователя о заочном аресте гражданина Украины Евгения Подгаецкого, обвиняемого по ч.3 ст. 163 УК РФ.