Оператор китайского маркетплейса Poizon оштрафован в РФ на 1 млн рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве привлек к административной ответственности официального партнера и оператора китайского маркетплейса оригинальных товаров Poizon за нарушение российского законодательства в области персональных данных.

"Суд назначил компании Pro New World (Hong Kong) Limited наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Компания признана виновной в нарушении ч. 8 ст 13.11 КоАП РФ (нарушение требования о локализации данных российских пользователей).

Согласно открытым источникам, Pro New World управляет локализованными русскоязычными сервисами - сайтом thepoizon.ru и приложением "ДЭВУ (Poizon)", а также официальным магазином площадки на российском маркетплейсе Ozon.