"Росатом" подписал два "рамочных" топливных контракта с ЮАР

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" в 2025 году подписала два "рамочных" контракта по ядерному топливу с южноафриканской компанией NECSA, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром".

"В августе 2025 года подписаны два "рамочных" контракта с южноафриканской компанией NECSA", - отмечается в документе.

Кроме того, компания напомнила, что в 2025 году была осуществлена поставка ядерного топлива для начальной загрузки энергоблока №3 АЭС "Куданкулам" в Индии, поставка первой перегрузки топлива для первого блока АЭС "Руппур" в Бангладеш, а также первая зарубежная поставка начальной загрузки топлива для реактора ВВЭР-1200 энергоблока №7 АЭС "Тяньвань" в Китае. "Ведутся поставки топлива для исследовательских реакторов российского и нероссийского дизайна, в частности, для исследовательского реактора Далатского института ядерных исследований во Вьетнаме", - также сообщается в отчете.

"Росатом" и южноафриканская NECSA первоначально договорились о топливном сотрудничестве в 2023 году, тогда в соответствующем меморандуме речь шла об изготовлении ядерного топлива и его компонентов.

Как говорится в отчете "Атомэнергопрома", доля компании на мировом рынке фабрикации ядерного топлива в 2025 году составила 18,2%.

По итогам 2025 года зарубежными уранодобывающими организациями компании было добыто "порядка 5,56 тыс. тонн урана (в доле владения)". "В совокупности с производственными показателями уранодобывающих организаций в Российской Федерации это обеспечило компании третье место в мире по объему добычи", - также отметил "Атомэнергопром".

Что же касается экспорта урановой продукции, она в прошлом году была поставлена 23 заказчикам из 13 стран ("Атомэнергопром" не называет их - ИФ). "Портфель заказов урановой продукции на десятилетний период в целом сохранился на уровне предыдущих лет. В отчетном году заключено девять новых сделок на поставку урановой продукции", - говорится в документе.