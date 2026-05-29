КС дал гарантии регионам при передаче от "ДОМа.РФ" неосвоенной застройщиком земли

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд установил право муниципалитета и региона РФ на компенсацию из федерального бюджета расходов на местную инфраструктуру при передаче им федеральной земли, не освоенной застройщиком вопреки договору с единым институтом развития в жилищной сфере. Такое постановление опубликовано на сайте КС.

Постановление вынесено по результатам проверки части 4 статьи 16.3 ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий" по жалобе муниципальной администрации Сыктывкара.

В 2012 году Фонд содействия развитию жилищного строительства заключил с застройщиком договор аренды земельного участка в Сыктывкаре для комплексного освоения в целях жилищного строительства. По этому соглашению застройщик также был обязан построить дорогу и тротуары, освоив участок для объектов общего пользования, исходя из чего администрация Сыктывкара утвердила градостроительную документацию. Застройщик обязательство не исполнил.

Впоследствии "ДОМ.РФ" - как единый институт развития в жилищной сфере и правопреемник фонда - попытался передать участок c видом разрешенного использования "территории общего пользования" в муниципальную собственность. Получив отказ, "ДОМ.РФ" обратился в суд, который обязал городской округ принять участок, отметив, что обеспечивать население дорожной инфраструктурой местного значения должны муниципалитеты.

По мнению администрации Сыктывкара, норма не соответствует Конституции, так как позволяет "ДОМ.РФ" принудительно передавать подобные участки муниципалитетам, перекладывая тем самым расходы по их освоению на местный бюджет.

Конституционный суд согласился, что оспариваемая норма противоречит Основному закону. Суд указал, что в подобных случаях, когда застройщик не исполнил обязательства по договору с единым институтом развития и не создал нужную инфраструктуру, норма обязывает муниципалитеты и регионы принимать такие участки, не гарантируя им федеральной финансовой поддержки.

КС признал, что расширением и освоением территорий муниципалитета должно заниматься местное самоуправление (МСУ), однако задача социально-экономического развития территорий возложена также и на РФ, тем более что значительная часть пригодных земель находится в федеральной собственности.

КС пояснил, что на единый институт развития возложено как проведение аукционов на право заключения договоров по комплексному освоению территорий в отношении таких земель, так и контроль за их исполнением. Коллизия возникает, когда застройщик не выполнил упомянутые обязательства в отношении участка единого института развития или его правопредшественника, "а последние не приняли каких-либо мер для освоения этого участка, тем самым фактически отказавшись от выполнения публичных функций, которые ими приняты на себя", подчеркнул КС.

При этом, отметил суд, ранее закон не обязывал местные власти принимать в муниципальную собственность такую землю, если она не была освоена до передачи, но обжалуемая норма, вступив в силу, позволила единому институту развития передавать муниципалитетам участки, где застройщик не создал инфраструктуру или объекты территорий общего пользования вопреки договору. Какая-либо компенсация на освоение участка в описанном случае не предусмотрена, что, полагает КС, ставит под сомнение самостоятельность МСУ и его право на возмещение дополнительных расходов, обусловленных действиями публичной власти иного уровня.

Теперь законодателю надлежит внести в регулирование необходимые изменения.

До тех пор при передаче таких участков со стороны единого института развития в муниципальную собственность в подобных случаях органы МСУ вправе через суд требовать компенсации на освоение из федерального бюджета. Ее размер может быть пропорционален тому, какое число объектов, которым требуется инфраструктура, запланированы или построены в связи с действиями и решениями единого института развития или застройщика, действующего по договору с ним и под его контролем, а какой - действиями и решениями самих органов МСУ.

Уточняется, что выводы постановления касаются и передачи участков в собственность субъектов Федерации.