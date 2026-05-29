Путин заявил, что гуманитарные связи с Арменией не пострадают

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что какие бы решения Армения ни приняла о дальнейшем пребывании в ЕАЭС, это не испортит гуманитарные связи России с республикой.

"И какие бы решения ни были (о пребывании в ЕАЭС или вступлении в ЕС - ИФ), это не испортит наших гуманитарных связей, это не испортит наши политические связи, но речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Казахстан.

Он отметил: "Все надо посчитать, внимательно посмотреть и принять решение".

Глава государства признал, что в случае выхода Армении из ЕАЭС Россия вынуждена будет свернуть экономическое сотрудничество с этой страной, в том числе из-за несовместимости различных требований, предъявляемых к членам ЕС и ЕАЭС.

"Поэтому мы вынуждены будем практически по большому счету всю нашу работу в данном случае с Арменией в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть", - сказал Путин.

Российский лидер напомнил о своем диалоге с премьером Армении Николом Пашиняном. "У нас особые отношения России и Армении, России и армянского народа. Я и Николу Воваевичу говорил, я ему сказал: все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России, делаете так, как вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа", - отметил Путин.

Президент РФ заметил также, что нынешний кризис на Украине начинался с шагов Киева по вступлению в Евросоюз. Он особо выделил то обстоятельство, что пребывание в Евросоюзе и в других экономических организациях несовместимо ввиду разных требований, в том числе фитосанитарного характера.

"В России фитосанитарные нормы гораздо строже, чем в Евросоюзе. У нас, например, есть ограничения по генетически измененным продуктам. У нас люди не хотят есть генетически измененные продукты, и мы вынуждены это учитывать", - сказал Путин.

"Есть очень много вещей, которые на сегодняшний день просто несопоставимы, они не могут вместе существовать, но это не значит, что мы против, мы - за, но это требует времени", - подчеркнул президент.