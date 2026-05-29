Путин выразил пожелание для Армении поскорее провести референдум об участии в ЕАЭС или в ЕС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия просила бы провести в Армении референдум о ее участии в ЕАЭС или в ЕС как можно быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. И премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения – в ЕврАзЭС или Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше", - сказал Путин в пятницу, отвечая на вопросы журналистов по итогам госвизита в Казахстан.

Владимир Путин Армения ЕАЭС ЕС
