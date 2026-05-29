Путин считает, что переговорщиком с РФ мог бы стать Шредер или подобный политик

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что переговорщиком с Россией от ЕС мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер или такой человек, как он.

"Мы не определяем. Это я просто сказал, что вот, например, Шредер. Или такой человек, как он. Не наше дело определять переговорщика. Но, естественно, наше дело - встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики Западной Европы или нет. Это уж наше дело", - заявил Путин журналистам в пятницу.

По словам президента, когда он ранее назвал Шредера в качестве возможного переговорщика, имел в виду, "что это человек, которому можно доверять". "Ему там всякие ярлыки вешают, что он мой друг и так далее. Да, мы с ним дружим, а что здесь скрывать? Что здесь плохого? Разве это плохо? Это вызывает известное доверие", - сказал он.

Шредер, по словам Путина, "всегда исходил из национальных интересов немецкого народа и немецкого государства". "У нас с ним все так легко происходило что ли? И споры были и непонимание, но мы всегда хотели найти компромисс и мы его находили. Это человек, с которым можно разговаривать", - отметил он.

По мнению Путина, правы те в Евросоюзе, которые говорят, что они сами должны определять переговорщика. "Мы им не назначаем", - отметил он.

При этом, по словам президента, Россия еще подумает, будет ли она вести переговоры с кем-то от Европы. "Они пока никого не предлагают. Будут, не будут предлагать. Мы тоже посмотрим, надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет, можно ему доверять в чем-то или нет", - заявил Путин.

"Мы вели переговоры в Минске в свое время, подписали Минские соглашения. А сейчас мы узнаем, что они были подписаны для того, чтобы выиграть время, вооружить Украину, а не для того, чтобы решить все возникающие проблемы мирным путем, к чему мы всегда стремились. И сейчас к этом готовы", - заключил президент РФ.

В последнее время в ЕС стали обсуждать возможность переговоров с Россией. В качестве одного из главных претендентов на роль переговорщика с Россией некоторые СМИ называют президента Финляндии Александра Стубба. По данным СМИ, на следующей неделе на Кипре министры иностранных дел ЕС обсудят цели союза и условия начала переговоров с Россией. Ожидается, что этот вопрос войдёт в повестку дня саммита ЕС в июне.