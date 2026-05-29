Жители более 40 сел в Дагестане остались без света из-за энергоаварий

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Аварийные отключения электроэнергии произошли в 42 населенных пунктах четырех районов Дагестана из-за замыканий на ЛЭП, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике в пятницу.

"От диспетчеров ЕДДС поступило сообщение, что в 42 населенных пунктах четырех муниципальных районов Республики Дагестан зарегистрированы аварийные отключения электроснабжения в результате замыкания на ЛЭП. В зону отключения попадают Акушинский, Ахтынский, Шамильский, Цунтинский районы", - говорится в сообщении.

Для проведения аварийно-восстановительных работ направлены восемь бригад электриков - в составе 28 человек и восьми единиц техники.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - к 18:00 30 мая.

Спасатели накануне предупредили о прогнозируемых в республике 29-30 мая обильных дождях и сильном ветре до 23 м/с.