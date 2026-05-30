Поиск

ЗАЭС уведомила сотрудников МАГАТЭ об атаке на машинный зал энергоблока

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Представители Запорожской АЭС уведомили присутствующих на станции сотрудников МАГАТЭ об атаке украинского дрона на машинный зал энергоблока №6, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в субботу.

ЭкономикаЛихачев заявил о первой целенаправленной атаке на оборудование ЗАЭСЧитать подробнее

"Сотрудников МАГАТЭ, присутствующих на станции, мы уведомили", - сказала Яшина.

Как сообщил ранее в субботу глава "Росатома" Алексей Лихачев, ВСУ днем атаковали дроном здание машинного зала энергоблока №6. Оборудование не повреждено, но в стене зала образовалась дыра. По словам Лихачева, дрон управлялся с помощью оптоволоконного кабеля, что "полностью исключает версию якобы случайного попадания".

Представители ЗАЭС в своем канале в Max сообщили, что системы станции функционируют в штатном режиме.

"Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов в течение мая.

Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС Алексей Лихачев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почти 16 тыс. га посевов повреждены из-за стихии в Кировском округе Ставрополья

Минпросвещения РФ предложило не выставлять оценки за поведение в первых классах

Заявление на семейную выплату можно подавать с 1 июня

 Заявление на семейную выплату можно подавать с 1 июня

Пострадавшие при ЧС смогут оформить дополнительный оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск

Проблема воды: глобальный вызов на новом уровне

 Проблема воды: глобальный вызов на новом уровне

Один человек пострадал в Краснодарском крае из-за обломков БПЛА

Пожар на нефтебазе в Армавире ликвидирован

Посол РФ в Ереване вызван в Москву для консультаций

Три российских аэропорта возобновили обслуживание рейсов

 Три российских аэропорта возобновили обслуживание рейсов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2397 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9649 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов