ЗАЭС уведомила сотрудников МАГАТЭ об атаке на машинный зал энергоблока

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Представители Запорожской АЭС уведомили присутствующих на станции сотрудников МАГАТЭ об атаке украинского дрона на машинный зал энергоблока №6, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в субботу.

"Сотрудников МАГАТЭ, присутствующих на станции, мы уведомили", - сказала Яшина.

Как сообщил ранее в субботу глава "Росатома" Алексей Лихачев, ВСУ днем атаковали дроном здание машинного зала энергоблока №6. Оборудование не повреждено, но в стене зала образовалась дыра. По словам Лихачева, дрон управлялся с помощью оптоволоконного кабеля, что "полностью исключает версию якобы случайного попадания".

Представители ЗАЭС в своем канале в Max сообщили, что системы станции функционируют в штатном режиме.

"Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов в течение мая.

Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").