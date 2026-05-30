Жилые дома повреждены при атаках БПЛА в Курске и области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о повреждениях, нанесенных атаками украинских дронов в регионе.

"Сегодня в городе Рыльске FPV-дрон совершил атаку на многоквартирный дом. В результате удара повреждено остекление трех квартир", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Также в результате падения обломков БПЛА в Курске повреждена крыша дома.

В поселке Юбилейном Курского района повреждено остекление шести частных домов, хозяйственная постройка, теплица.

Обошлось без пострадавших, добавил Хинштейн.