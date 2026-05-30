Поиск

Жилые дома повреждены при атаках БПЛА в Курске и области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о повреждениях, нанесенных атаками украинских дронов в регионе.

"Сегодня в городе Рыльске FPV-дрон совершил атаку на многоквартирный дом. В результате удара повреждено остекление трех квартир", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Также в результате падения обломков БПЛА в Курске повреждена крыша дома.

В поселке Юбилейном Курского района повреждено остекление шести частных домов, хозяйственная постройка, теплица.

Обошлось без пострадавших, добавил Хинштейн.

Александр Хинштейн Курская область Курск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 30 мая

Жилые дома повреждены при атаках БПЛА в Курске и области

Почти 16 тыс. га посевов повреждены из-за стихии в Кировском округе Ставрополья

Минпросвещения РФ предложило не выставлять оценки за поведение в первых классах

Заявление на семейную выплату можно подавать с 1 июня

 Заявление на семейную выплату можно подавать с 1 июня

Пострадавшие при ЧС смогут оформить дополнительный оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск

Проблема воды: глобальный вызов на новом уровне

 Проблема воды: глобальный вызов на новом уровне

Один человек пострадал в Краснодарском крае из-за обломков БПЛА

Пожар на нефтебазе в Армавире ликвидирован

Посол РФ в Ереване вызван в Москву для консультаций
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2397 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9649 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов