Жилые дома повреждены при атаках БПЛА в Курске и области
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о повреждениях, нанесенных атаками украинских дронов в регионе.
"Сегодня в городе Рыльске FPV-дрон совершил атаку на многоквартирный дом. В результате удара повреждено остекление трех квартир", - написал глава региона в своем канале в Мах.
Также в результате падения обломков БПЛА в Курске повреждена крыша дома.
В поселке Юбилейном Курского района повреждено остекление шести частных домов, хозяйственная постройка, теплица.
Обошлось без пострадавших, добавил Хинштейн.