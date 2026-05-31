Над Воронежской областью за ночь сбили 21 БПЛА

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 21 беспилотника над двумя городскими округами и шестью районами региона.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и шестью районами Воронежской области был обнаружен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат", - написал Гусев в канале в Мах.

По его словам, вследствие падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов поврежден частный дом. Предварительно, пострадавших нет.