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Челябинец задержан по подозрению в стрельбе из "травматики" на АЗС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Челябинске полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по человеку в ходе конфликта на автозаправке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Информация об инциденте поступила в дежурную часть городского управления МВД России от фельдшера скорой помощи, который доставил в областную клиническую больницу № 3 мужчину 1976 года рождения с телесными повреждениями.

Предварительно установлено, что у потерпевшего на АЗС возник конфликт с неизвестным молодым человеком, тот выстрелил в потерпевшего, "предположительного из травматического оружия, после чего скрылся".

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Молодой человек 2000 года рождения задержан. Его оружие ищут. Отдел дознания УМВД возбудил в его отношении дело о побоях (ч.1 ст.116 УК).

МВД Челябинск
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