Мосгорсуд не смягчил меру пресечения бизнесмену Траберу по делу об убийстве

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в среду признал законным арест бизнесмена Ильи Трабера, обвиняемого в убийстве.

"Постановление Басманного суда Москвы об избрании в отношении Трабера Ильи Ильича меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, кассационную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение апелляционная инстанция.

17 июня районный суд Москвы отправил Трабера под арест как минимум на два месяца.

Бизнесмену предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений (пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ).

Следствие обвиняет его в причастности к одному из убийств прошлых лет. Речь идет о заказном убийстве депутата и бизнесмена Александра Петрова, застреленного в октябре 2020 года.

По адресу проживания Трабера проведены обыски.

Кроме Трабера по делу арестованы еще трое. В том числе его деловой партнер Владимир Даниленко, которого следствие считает организатором преступления, а также предполагаемый исполнитель убийства Алисултан Надирбегов.

Уроженец Омска 75-летний Илья Трабер - влиятельный петербургский предприниматель, бизнес которого связан с городскими портами. В частности, как сообщалось, он владеет крупной долей уставного капитала ОАО "Балтийский судомеханический завод" (БСМЗ, Санкт-Петербург).