МВД сообщило о сокращении числа квартирных краж в РФ более чем в 30 раз за 20 лет

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В МВД России заявили о сокращении количества краж из квартир более чем в 30 раз за последние 20 лет.

"Работа полицейских и развитие технических средств охраны жилища позволили за 20 лет добиться сокращения квартирных краж более чем в 30 раз", - сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк журналистам в среду.

По ее словам, если за первое полугодие 2006 года в стране было зарегистрировано 119 065 краж, то за шесть месяцев текущего года только 3,9 тыс. случаев.