В заверенные ЦИК федеральные списки кандидатов на выборах депутатов ГД включено 2066 человек

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что в заверенные комиссией федеральные списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями на выборы депутатов Госдумы, включено 2 066 человек.

"Сейчас включено уже в заверенные ЦИК федеральные списки кандидатов 2 066 человек", - сказала Памфилова на заседании комиссии в среду.

В заверенные списки кандидатов, выдвинутых партиями по одномандатным округам, включено 1 357 человек, отметила глава ЦИК.

По 225 одномандатным округам представили документы на выдвижение в окружные избирательные комиссии и выдвинуты 589 человек: 507 - от семи партий и 82 - в порядке самовыдвижения. Зарегистрирован один кандидат от одной партии, проинформировала Памфилова.

Всего на выборах депутатов Госдумы замещается 450 депутатских мандатов: по федеральному избирательному округу - 225 мандатов, по одномандатным избирательным округам - 225 мандатов.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.



