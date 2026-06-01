Поиск

Путин поручил рассмотреть вопрос создания международных консорциумов по Трансарктическому коридору

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Морской коллегией и комиссией государственного совета по направлению "Северный морской путь и Арктика" рассмотреть вопрос о создании на условиях взаимовыгодного сотрудничества с дружественными государствами международных консорциумов для развития портов, логистических центров и инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора.

Перечень поручений президента по итогам совещания с членами правительства 23 апреля 2026 г. размещен на сайте Кремля.

Президент также поручил рассмотреть вопрос о разработке финансово-экономической и организационной модели комплексного развития Арктической зоны РФ и и Трансарктического транспортного коридора.

Владимир Путин Трансарктический транспортный коридор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин поручил до 1 июля решить вопрос с доступом к важнейшим сервисам в период ограничения интернета

 Путин поручил до 1 июля решить вопрос с доступом к важнейшим сервисам в период ограничения интернета

Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

 Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

Регистрация и посадка на рейсы "Аэрофлота" Москва - Петербург стали доступны по биометрии

 Регистрация и посадка на рейсы "Аэрофлота" Москва - Петербург стали доступны по биометрии

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне снижается в 3,5 раза

 Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне снижается в 3,5 раза

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Дубай

В РФ заблокировано почти 16 тыс. интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАДах

Около 750 тыс. человек будут сдавать единый государственный экзамен в основной период

 Около 750 тыс. человек будут сдавать единый государственный экзамен в основной период

ВМС США перехватили 118 связанных с Ираном судов с начала блокады

Что произошло за день: воскресенье, 31 мая

В ДНР сообщили о стабильном запасе топлива

 В ДНР сообщили о стабильном запасе топлива
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2408 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9663 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов