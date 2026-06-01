Путин поручил рассмотреть вопрос создания международных консорциумов по Трансарктическому коридору

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Морской коллегией и комиссией государственного совета по направлению "Северный морской путь и Арктика" рассмотреть вопрос о создании на условиях взаимовыгодного сотрудничества с дружественными государствами международных консорциумов для развития портов, логистических центров и инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора.

Перечень поручений президента по итогам совещания с членами правительства 23 апреля 2026 г. размещен на сайте Кремля.

Президент также поручил рассмотреть вопрос о разработке финансово-экономической и организационной модели комплексного развития Арктической зоны РФ и и Трансарктического транспортного коридора.