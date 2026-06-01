Путин поручил до 1 июля решить вопрос с доступом к важнейшим сервисам в период ограничения интернета

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в числе которых системы оказания медицинской помощи и "Госуслуги", сообщает сайт Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в перечне поручений президента по итогам совещания с членами правительства.

Доклад о данной работе должен быть представлен главе государства до 1 июля.

