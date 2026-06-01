РФ доработала концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россия на фоне событий на Ближнем Востоке доработала концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Помимо всего этого, Российская Федерация доработала известную концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива", - сказал он журналистам в понедельник.

Замминистра добавил, что РФ "будет предлагать коллегам и партнерам" эту концепцию.

"Отношения наши со всеми странами этого региона позитивные, у нас накоплен значительный опыт взаимодействия, диалог ведется откровенный, прямой. Так что здесь есть полная база, она устойчива, для того чтобы двигать это дело вперед, тем более что все страны региона по обе стороны Персидского залива понимают, насколько важно найти альтернативу бесконечным кризисам", - заключил Рябков.