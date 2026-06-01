В Москве рассчитывают на работоспособность формата возможных договоренностей США и Ирана

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что рамочный формат потенциальных договоренностей между Ираном и США окажется работоспособным, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Надеемся, что тот формат потенциальной договоренности, о котором в последние дни и недели идет речь, - а именно рамочный меморандум о взаимопонимании, определенной этапности решения имеющихся проблем, - окажется работоспособным", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли у Москвы понимание о стадии переговоров между Ираном и США.