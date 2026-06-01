В Иране сообщили о выходе из переговоров с США

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Иран в понедельник объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану, сообщает в понедельник иранское агентство Tasnim.

"Операции Израиля в Ливане являются нарушением режима прекращения огня, поскольку Ливан был одним из условий (на переговорах с США - ИФ). Пока Израиль не уйдет с оккупированных территорий в Ливане и не остановит операции в Газе, никаких переговоров не будет", - информирует агентство.

В сообщении отмечается, что "Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб эль-Мандебском проливе".

В Тегеране полагают, что соглашение с США на 95% провалилось, заключает агентство.