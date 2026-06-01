В Москве отметили развитие экономического партнерства с Филиппинами вопреки санкциям

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Позиции России и Филиппин по большинству вопросов региональной и международной повестки близки, а экономическое партнерство развивается вопреки санкциям, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко на открытии выставки, посвященной 50-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами.

"В непростой геополитической обстановке поддерживается конструктивный диалог с администрацией президента Фердинанда Маркоса-младшего. Отмечаем плотное взаимодействие межполитических ведомств двух стран. На международной арене Москва и Манила занимают в целом близкие позиции по многим актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня", - сказал замминистра.

Экономическое измерение партнерства России и Филиппин "развивается вопреки западному санкционному давлению", "эффективно работает совместная российско-филиппинская комиссия по торговому и экономическому сотрудничеству", продолжил он.

"Есть заделы для расширения кооперации в сферах энергетики, включая мирный атом, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий. Возобновлены поставки на архипелаг российской нефти", - указал Борисенко.

По словам замглавы МИД, "не менее насыщенным является культурно-гуманитарный диалог".

Кроме того, Борисенко отметил взаимодействие России и Филиппин по линии диалога Россия - АСЕАН.

Посол Филиппин в России Игорь Гарлит Байлен подчеркнул взаимодействие России и Филиппин, в том числе в рамках партнёрства России с АСЕАН, и отметил развитие отношений двух стран в сфере туризма. В частности, по его словам, российская авиакомпания S7 готовится к запуску прямых рейсов в Манилу из Иркутска, Новосибирска и Владивостока.

"Филиппинцы всегда гордились нашей дружбой", - подчеркнул посол.

Выставка, посвященная отношениям России и Филиппин, открылась в МИД 1 июня. В экспозиции представлены документы и фотографии, связанные с развитием контактов между двумя государствами.