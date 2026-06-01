Поиск

В Москве отметили развитие экономического партнерства с Филиппинами вопреки санкциям

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Позиции России и Филиппин по большинству вопросов региональной и международной повестки близки, а экономическое партнерство развивается вопреки санкциям, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко на открытии выставки, посвященной 50-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами.

"В непростой геополитической обстановке поддерживается конструктивный диалог с администрацией президента Фердинанда Маркоса-младшего. Отмечаем плотное взаимодействие межполитических ведомств двух стран. На международной арене Москва и Манила занимают в целом близкие позиции по многим актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня", - сказал замминистра.

Экономическое измерение партнерства России и Филиппин "развивается вопреки западному санкционному давлению", "эффективно работает совместная российско-филиппинская комиссия по торговому и экономическому сотрудничеству", продолжил он.

"Есть заделы для расширения кооперации в сферах энергетики, включая мирный атом, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий. Возобновлены поставки на архипелаг российской нефти", - указал Борисенко.

По словам замглавы МИД, "не менее насыщенным является культурно-гуманитарный диалог".

Кроме того, Борисенко отметил взаимодействие России и Филиппин по линии диалога Россия - АСЕАН.

Посол Филиппин в России Игорь Гарлит Байлен подчеркнул взаимодействие России и Филиппин, в том числе в рамках партнёрства России с АСЕАН, и отметил развитие отношений двух стран в сфере туризма. В частности, по его словам, российская авиакомпания S7 готовится к запуску прямых рейсов в Манилу из Иркутска, Новосибирска и Владивостока.

"Филиппинцы всегда гордились нашей дружбой", - подчеркнул посол.

Выставка, посвященная отношениям России и Филиппин, открылась в МИД 1 июня. В экспозиции представлены документы и фотографии, связанные с развитием контактов между двумя государствами.

АСЕАН МИД Филиппины Георгий Борисенко Игорь Гарлит Байлен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин и Пашинян обсудили вопросы повестки саммита ЕАЭС в Астане

Рябков заявил, что Россия затрагивает тему Кубы в своих контактах с США

ЕГЭ-2026 стартовал в штатном режиме

Крейсер "Адмирал Нахимов" начал финальный этап испытаний после модернизации

 Крейсер "Адмирал Нахимов" начал финальный этап испытаний после модернизации

Euroclear попросил приостановить исполнение судебных актов по иску ЦБ РФ

Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

 Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

Губернатор Севастополя ждет сохранения проблем с логистикой топлива еще на месяц
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2419 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9670 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов