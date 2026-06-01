В Екатеринбурге бывшие руководители СИЗО оштрафованы за побег осужденных

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновными в халатности и оштрафовал бывших начальника ФКУ "Следственный изолятор № 1" ГУФСИН по Свердловской области Алексея Кисилева, его заместителя Андрея Квона и начальника отделения дежурной службы ФКУ "СИЗО № 1" Андрея Зацепина, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Андрею Зацепину назначен штраф в 90 тысяч рублей, Алексею Кисилеву и Андрею Квону - по 80 тысяч рублей.

Из СИЗО № 1 1 сентября 2025 года сбежали двое осужденных за попытку поджога военкомата. Их объявили в федеральный розыск, одного задержали в ночь на 8 сентября, второго - 15 сентября в одном из районов Екатеринбурга.

В начале мая 2026 года Верх-Исетский суд признал их виновными в побеге из-под стражи и краже, и с учетом наказания по предыдущему приговору, одному из них окончательно назначил восемь лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на один год, другому - семь с половиной лет с последующим ограничением свободы на год.

Суд над Кисилевым, Квоном и Зацепиным прошел в закрытом режиме. Гособвинитель, ходатайствуя о рассмотрении дела без СМИ, заявил, что открытый процесс может привести к разглашению государственной и иной, охраняемой законом тайны.

