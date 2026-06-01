В Екатеринбурге начался суд над бывшими руководителями СИЗО после сентябрьского побега

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение уголовного дела о халатности бывших начальника ФКУ "Следственный изолятор №1" ГУФСИН по Свердловской области Алексея Кисилева, его заместителя Андрея Квона и начальника отделения дежурной службы ФКУ "СИЗО №1" Андрея Зацепина, оно будет проходить в закрытом режиме, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд (...) выносит постановление об удовлетворении ходатайства государственного обвинителя о проведении судебного заседания, начиная с этой части, в закрытом режиме", - сказала судья.

Гособвинитель, ходатайствуя о рассмотрении дела без СМИ, заявил, что открытый процесс может привести к разглашению государственной и иной, охраняемой законом тайны.

1 сентября 2025 года из екатеринбургского СИЗО-1 сбежали двое осужденных за попытку поджога военкомата. Их объявили в федеральный розыск. Одного из них задержали в ночь на 8 сентября, второго - 15 сентября.

В начале мая Верх-Исетский суд признал беглецов виновными в побеге из-под стражи и краже, и с учетом наказания по предыдущему приговору, одному из них окончательно назначил восемь лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на один год, другому - семь с половиной лет с последующим ограничением свободы на год.

В конце апреля стало известно о том, что в отношении Кисилева, Квона и Зацепина возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК) в связи с побегом осужденных.