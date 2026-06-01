Володин стал лидером в предварительном голосовании "Единой России" по Саратовской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин стал лидером в предварительном голосовании "Единой России" по Саратовской области, сообщил председатель высшего совета партии Борис Грызлов.

"Позвольте поздравить членов бюро из числа победителей предварительного голосования, Володина Вячеслава Викторовича, он лидер с огромным отрывом, и по списку, и по округу в Саратовской области", - сказал Грызлов на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии в понедельник.

Также он сообщил, что лидерами в своих регионах являются Владимир Васильев, Андрей Климов, Дмитрий Кобылкин и Денис Кравченко.