Итоги предварительного голосования "Единой России" подведут 1 июня

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Итоги предварительного голосования "Единой России" будут подведены 1 июня на совместном заседании бюро Высшего совета партии и президиума Генерального совета, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Завтра мы обсудим на совместном заседании бюро Высшего совета и президиума Генерального совета уже окончательные итоги, которые определятся после вскрытия ключей и необходимых подсчетов", - сказал Медведев в воскресенье в федеральном ситуационном центре партии.

Он отметил, что конкурс на предварительном голосовании партии в Госдуму составил почти 12 человек на место; в региональные парламенты - семь человек на место.

Кроме того, на предварительное голосование "Единой России" заявились более 1300 участников СВО в целом на всех уровнях выборов, добавил Медведев.

При этом предварительное голосование прошло без нарушений; попытки обрушить цифровую систему не увенчались успехом, отметил председатель "Единой России".

В свою очередь секретарь Генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что "Единая Россия" провела предварительное голосование в 17-й раз.

"В этом году у нас большая кампания. Выборы в Государственную Думу, 39 законодательных собраний, 10 административных центров. Большие выборы в органы местного самоуправления - поэтому, конечно, избирательная кампания будет проходить достаточно напряженно", - считает Якушев.

Предварительное голосование прошло с 25 по 31 мая. По его завершении в федеральном ситуационном центре партии были соединены части ключа шифрования блокчейна, после чего началась расшифровка бюллетеней.