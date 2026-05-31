Поиск

Итоги предварительного голосования "Единой России" подведут 1 июня

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Итоги предварительного голосования "Единой России" будут подведены 1 июня на совместном заседании бюро Высшего совета партии и президиума Генерального совета, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Завтра мы обсудим на совместном заседании бюро Высшего совета и президиума Генерального совета уже окончательные итоги, которые определятся после вскрытия ключей и необходимых подсчетов", - сказал Медведев в воскресенье в федеральном ситуационном центре партии.

Он отметил, что конкурс на предварительном голосовании партии в Госдуму составил почти 12 человек на место; в региональные парламенты - семь человек на место.

Кроме того, на предварительное голосование "Единой России" заявились более 1300 участников СВО в целом на всех уровнях выборов, добавил Медведев.

При этом предварительное голосование прошло без нарушений; попытки обрушить цифровую систему не увенчались успехом, отметил председатель "Единой России".

В свою очередь секретарь Генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что "Единая Россия" провела предварительное голосование в 17-й раз.

"В этом году у нас большая кампания. Выборы в Государственную Думу, 39 законодательных собраний, 10 административных центров. Большие выборы в органы местного самоуправления - поэтому, конечно, избирательная кампания будет проходить достаточно напряженно", - считает Якушев.

Предварительное голосование прошло с 25 по 31 мая. По его завершении в федеральном ситуационном центре партии были соединены части ключа шифрования блокчейна, после чего началась расшифровка бюллетеней.

Дмитрий Медведев Владимир Якушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 31 мая

В ДНР сообщили о стабильном запасе топлива

 В ДНР сообщили о стабильном запасе топлива

Инспекторов МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на транспортный цех ЗАЭС

Песков отметил, что ЕС делает все возможное для продолжения конфликта на Украине

ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА составила 3,6 тыс. кв. м

Ушаков отметил, что США столкнулись со сложностями в деле урегулирования на Украине из-за поддержки Европы

МИД РФ не исключил подачи до конца года иска против Латвии, Литвы, Эстонии в Международный суд ООН

Представитель Запорожской АЭС сообщила, что ВСУ с ночи атакуют Энергодар

Бензин Аи-92 и Аи-95 в Севастополе временно будут продавать по талонам

 Бензин Аи-92 и Аи-95 в Севастополе временно будут продавать по талонам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2403 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9660 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов