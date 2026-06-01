Поиск

Глава Минпросвещения заявил, что первые три ЕГЭ 1 июня прошли без сбоев

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Первые три Единых государственных экзамена (ЕГЭ) по истории, литературе и химии, которые выпускники сдавали 1 июня, прошли без сбоев, утечек экзаменационных материалов не наблюдалось, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня прошёл первый единый государственный экзамен по трём предметам - история, литература и химии. Общее количество школьников, которые сдавали эти три предмета, более 231 тыс. человек. Экзамен прошёл без сбоев, организованно, никаких утечек экзаменационных материалов не было", - сказал он журналистам в понедельник.

Министр отметил, что 12-13 июня будут представлены результаты по этим трём экзаменам.

"В целом (...) система образования готова к проведению единого государственного экзамена, этот вопрос постоянно на контроле у нас в министерстве", - добавил Кравцов.

Основной период ЕГЭ-2026 проходит с 1 июня по 9 июля.

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ЕГЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин и Пашинян обсудили вопросы повестки саммита ЕАЭС в Астане

Рябков заявил, что Россия затрагивает тему Кубы в своих контактах с США

ЕГЭ-2026 стартовал в штатном режиме

Крейсер "Адмирал Нахимов" начал финальный этап испытаний после модернизации

 Крейсер "Адмирал Нахимов" начал финальный этап испытаний после модернизации

Euroclear попросил приостановить исполнение судебных актов по иску ЦБ РФ

Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

 Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

Губернатор Севастополя ждет сохранения проблем с логистикой топлива еще на месяц
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2419 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9670 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов