Глава Минпросвещения заявил, что первые три ЕГЭ 1 июня прошли без сбоев

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Первые три Единых государственных экзамена (ЕГЭ) по истории, литературе и химии, которые выпускники сдавали 1 июня, прошли без сбоев, утечек экзаменационных материалов не наблюдалось, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня прошёл первый единый государственный экзамен по трём предметам - история, литература и химии. Общее количество школьников, которые сдавали эти три предмета, более 231 тыс. человек. Экзамен прошёл без сбоев, организованно, никаких утечек экзаменационных материалов не было", - сказал он журналистам в понедельник.

Министр отметил, что 12-13 июня будут представлены результаты по этим трём экзаменам.

"В целом (...) система образования готова к проведению единого государственного экзамена, этот вопрос постоянно на контроле у нас в министерстве", - добавил Кравцов.

Основной период ЕГЭ-2026 проходит с 1 июня по 9 июля.