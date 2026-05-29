ЕГЭ-2026 по обществознанию выбрали 40,7% выпускников, по истории - около 14%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Единый госэкзамен по обществознанию в 2026 году собираются сдавать 40,7% выпускников, по истории - почти 14%, сообщается в презентации главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

В июне 2025 года президент Владимир Путин поддержал предложение ректора МГИМО Анатолия Торкунова сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления на гуманитарные и социально-экономические специальности в вузы. Музаев ранее говорил, что ЕГЭ по истории в 2027 году станет превалирующим предметом для поступающих на ряд социально-гуманитарных направлений в российские вузы.

В 2026 году ЕГЭ по русскому языку будут сдавать - 99,65% человек, по базой математике - 48,44%, математике профильного уровня - 51,15%. Кроме того, ЕГЭ по обществознанию выбрали 40,7% человек, по информатике - 22,35%, биологии - 20,15%, физике - 20,6%, химии - 15,4%, истории - 13,59%, английскому языку - 12,57%. Литературу собираются сдавать 6,18%, географию - 4,14%, немецкий и китайски языки - 0,1%, французский язык - 0,07%, испанский язык - 0,03%.

Прирост выпускников, сдающих профильную математику, физику и химию в 2026 году, по сравнению с прошлым годом составил 10,4%, 24,8% и 11% соответственно.

Лидерами среди предметов, которые выбрали дети для сдачи ОГЭ (Основной государственный экзамен, сдают выпускники 9-х классов), стали русский язык (98,88%), математика (99,32%), география (45,02%), информатика (38,78%) и обществознание (38,35%). ОГЭ по истории собираются сдавать 2,99%.

Основной период ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля, на экзамен зарегистрировались 750 тысяч человек, из них 663 тысячи выпускников 2026 года и 13 тысяч участников с ограниченными возможностями здоровья. Основной период ОГЭ пройдет со 2 июня по 6 июля.