Поиск

В Минпросвещения России сообщили об активизации мошенников перед экзаменами

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Минпросвещения России в преддверии начала экзаменационной кампании предупреждают школьников и их родителей об активизации мошенников, которые выдают себя за сотрудников ведомств, пытаются получить персональные данные и завладеть средствами граждан.

"Злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке, что предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу "Госуслуги" и банковским приложениям", - сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что министерство никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону.

"Категорически запрещено передавать посторонним лицам коды из СМС, пароли и реквизиты банковских карт детей и родителей. При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, затем сообщить о случае в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе призвали пользоваться только официальными ресурсами.

Минпросвещения РФ Госуслуги ЕГЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тридцатиградусная жара прогнозируется в Москве на следующей неделе

 Тридцатиградусная жара прогнозируется в Москве на следующей неделе

Верховный суд предложил смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта

 Верховный суд предложил смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта

Число раненых при атаке БПЛА на многоэтажку в Белгороде выросло до девяти человек

Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО

 Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО

В Белгороде беспилотник ударил в многоквартирный дом, есть пострадавшие

Что произошло за день: пятница, 15 мая

Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро в полном объеме

 Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро в полном объеме

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в 2,27 рубля на акцию

Росстат оценил инфляцию в апреле в 0,14%, ниже прогнозов

Прокуратура Забайкалья оспорила покупку структурами Мясника и Люльчева акций ТГК-14
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2205 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9408 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов