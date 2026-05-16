В Минпросвещения России сообщили об активизации мошенников перед экзаменами

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Минпросвещения России в преддверии начала экзаменационной кампании предупреждают школьников и их родителей об активизации мошенников, которые выдают себя за сотрудников ведомств, пытаются получить персональные данные и завладеть средствами граждан.

"Злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке, что предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу "Госуслуги" и банковским приложениям", - сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что министерство никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону.

"Категорически запрещено передавать посторонним лицам коды из СМС, пароли и реквизиты банковских карт детей и родителей. При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, затем сообщить о случае в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе призвали пользоваться только официальными ресурсами.