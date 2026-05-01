Минпросвещения поддержало запрет досмотра участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Минпросвещения поддержало подход Рособрнадзора к организации входа на пункты проведения ЕГЭ, в частности, запрет досмотра участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) охранниками и организаторами.

"Министерство просвещения РФ поддерживает установленный Рособрнадзором порядок досмотра участников единого государственного экзамена (ЕГЭ). В частности, речь идет об обсуждаемом запрете досмотра учеников школ перед сдачей ЕГЭ-2026. Как следует из рекомендаций, организаторы и охранники не должны прикасаться к участникам госэкзамена и их вещам", - сообщили журналистам в ведомстве.

Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого привели в ведомстве, для успешной сдачи экзамена важен "психологический настрой".

"Четкое понимание процедуры и правил допуска на площадку проведения ЕГЭ снижает тревожность и помогает сосредоточиться на главном - на знаниях. Такой подход демонстрирует уважение к учащимся и при этом позволяет повысить их ответственность перед итоговой аттестацией", - сказал Кравцов.

В министерстве также напомнили, что в 2026 году впервые основной период государственной итоговой аттестации начнется 1 июня. На ЕГЭ-2026 зарегистрировалось порядка 750 тысяч участников, из них свыше 664 тысяч - выпускники текущего года.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор запретил проводить досмотр участников ЕГЭ-2026, если сработает металлоискатель, учащегося необходимо попросить добровольно сдать личные предметы; в случае отказа на экзамен такой выпускник не допускается. Соответствующая информация размещена в методических рекомендациях Рособорнадзора по подготовке к проведению экзаменов в 2026 году.

В случае, если при проходе участника экзамена через рамку сработает металлоискатель, нужно разъяснить участнику экзамена, что в соответствии с порядком проведения экзамена участникам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Участника экзамена следует попросить пройти в помещение для хранения личных вещей и оставить запрещенный предмет там.

Если участник экзамена отказывается сдать запрещенный предмет, он на экзамен не допускается. Повторно к участию в ЕГЭ по данному учебному предмету в резервные сроки участник экзамена может быть допущен только по решению председателя комиссии.

Минпросвещения Рособрнадзор Сергей Кравцов
