Поиск

Россия и Китай призвали США не допустить эскалации на Корейском полуострове

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил на встрече со специальным представителем правительства КНР Лю Сяомином ситуацию на Корейском полуострове; стороны призвали США принять меры по предотвращению эскалации в регионе, сообщили на Смоленской площади.

"Стороны констатировали общность позиций относительно недопустимости удушающих экономических санкций, силового давления и других способов создания угроз безопасности Корейской Народной Демократической Республики", - говорится в сообщении.

Россия и Китай "призывают США и их союзников в регионе к принятию решительных мер по прекращению действий, провоцирующих эскалацию напряженности, гонку вооружений и угрозу возникновения кризиса на Корейском полуострове".

Стороны также дали "высокую оценку российско-китайскому взаимодействию, осуществляемому в целях продвижения процесса политического урегулирования по обеспечению мира и стабильности в субрегионе, что отвечает общим интересам всех стран Северо-Восточной Азии".

Андрей Руденко Китай США Корейский полуостров Лю Сяомин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бастрыкин сообщил об антеннах Starlink на БПЛА, атаковавших Старобельск

Бастрыкин сообщил о гибели шестилетнего ребенка в Геническе в результате атаки БПЛА

Депозиты включены в указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами

Что произошло за день: понедельник, 1 июня

Россельхознадзор запретил ввоз косточковых и винограда из Армении

 Россельхознадзор запретил ввоз косточковых и винограда из Армении

Москва ждет от МАГАТЭ справедливой и заслуженной оценки ударов по ЗАЭС

Путин и Пашинян обсудили вопросы повестки саммита ЕАЭС в Астане
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9671 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2426 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов