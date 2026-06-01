Россия и Китай призвали США не допустить эскалации на Корейском полуострове

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил на встрече со специальным представителем правительства КНР Лю Сяомином ситуацию на Корейском полуострове; стороны призвали США принять меры по предотвращению эскалации в регионе, сообщили на Смоленской площади.

"Стороны констатировали общность позиций относительно недопустимости удушающих экономических санкций, силового давления и других способов создания угроз безопасности Корейской Народной Демократической Республики", - говорится в сообщении.

Россия и Китай "призывают США и их союзников в регионе к принятию решительных мер по прекращению действий, провоцирующих эскалацию напряженности, гонку вооружений и угрозу возникновения кризиса на Корейском полуострове".

Стороны также дали "высокую оценку российско-китайскому взаимодействию, осуществляемому в целях продвижения процесса политического урегулирования по обеспечению мира и стабильности в субрегионе, что отвечает общим интересам всех стран Северо-Восточной Азии".