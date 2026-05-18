Лидер КНДР призвал сделать границу с Южной Кореей "неприступной крепостью"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын в воскресенье провел встречу с командирами дивизий и бригад Корейской Народной Армии, призвал усилить передовые подразделения на границе с Южной Кореей, сообщает ЦТАК.

"В частности, он коснулся политики нашей партии по защите территории, направленной на укрепление частей передовой линии, охраняющих южную границу, и превращение пограничной линии в неприступную крепость", - говорится в сообщении.

По данным агентства, Ким Чен Ын "высказал готовность переформировать структуру военных организаций в рамках важных решений для более последовательного сдерживания войны и укрепить части передовой линии и другие ведущие части в военно-техническом отношении".

Он также подчеркнул ответственность командиров за превращение армии КНДР в "самую сильную в мире".

Согласно ЦТАК, Ким Чен Ын "назвал тренировки для совершенствования боевой подготовки основным занятием в армии, и дал указание привести в порядок систему учений и усилить утилитарные тренировки в соответствии с меняющимся характером современной войны и тенденцией развития нашей армии".

