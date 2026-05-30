В Южной Корее намерены развивать собственный оборонный потенциал и укреплять альянс с США

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Южной Корее необходимо укреплять собственные возможности в сфере обороны, при этом не отказываясь от военного сотрудничества с США, заявил в субботу южнокорейский министр обороны Ан Гю Бэк.

"Республика Корея продолжит прикладывать усилия по укреплению самодостаточных оборонных возможностей, параллельно с активизацией альянса с США", - приводит агентство "Рёнхап" его слова с международного форума по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре.

Он упомянул военное строительство КНДР, развитие ядерной и ракетной программ. В свою очередь Сеул, по словам министра, полагается на систему сдерживания Северной Кореи, состоящую их трех компонентов: речь идет об эшелонированной системе противовоздушной и противоракетной обороны, о средствах нанесения превентивного удара при обнаружении ракетных и ядерных угроз со стороны КНДР, а также системе массированного удара для ликвидации северокорейского руководства и военных объектов.

Министр отметил, что Южная Корея создает "умные войска" за счет внедрения технологий искусственного интеллекта, дронов и средств борьбы с БПЛА. "Благодаря этому мы будем играть более значимую роль в защите Корейского полуострова", - сказал Ан Гю Бэк.

В то же время он указал на продолжение Сеулом попыток диалога с Пхеньяном. "Поддерживая мощное сдерживание против угроз со стороны Северной Кореи, мы будем добиваться политики мирного сосуществования через диалог между двумя Кореями", - сказал глава Минобороны.