Путин направил приветствие финалистам Всероссийских соревнований по шахматам

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил приветствие финалистам открытых Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций.

"История проведения ваших турниров насчитывает уже более полувека. Они всегда вызывают большой интерес среди любителей шахмат разных возрастов, по праву славятся духом честного соперничества и доброжелательной атмосферой, становятся для участников и гостей из России и зарубежных стран настоящим праздником спорта, знаний и дружеского общения", - говорится в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.

Нынешние состязания, отметил глава государства, продолжая многолетние традиции вновь объединили талантливую, творческую молодежь, которая ценит идеалы и принципы древнего шахматного искусства, стремится к вершинам мастерства.

"Уверен, что "Белая ладья" продолжит развиваться, укреплять свой статус и расширять географию, содействуя популяризации шахмат в нашей стране и в мире", - отметил Путин, пожелав удачи и успехов юным шахматистам.