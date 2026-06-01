Поиск

Путин направил приветствие финалистам Всероссийских соревнований по шахматам

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил приветствие финалистам открытых Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций.

"История проведения ваших турниров насчитывает уже более полувека. Они всегда вызывают большой интерес среди любителей шахмат разных возрастов, по праву славятся духом честного соперничества и доброжелательной атмосферой, становятся для участников и гостей из России и зарубежных стран настоящим праздником спорта, знаний и дружеского общения", - говорится в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.

Нынешние состязания, отметил глава государства, продолжая многолетние традиции вновь объединили талантливую, творческую молодежь, которая ценит идеалы и принципы древнего шахматного искусства, стремится к вершинам мастерства.

"Уверен, что "Белая ладья" продолжит развиваться, укреплять свой статус и расширять географию, содействуя популяризации шахмат в нашей стране и в мире", - отметил Путин, пожелав удачи и успехов юным шахматистам.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бастрыкин сообщил об антеннах Starlink на БПЛА, атаковавших Старобельск

Бастрыкин сообщил о гибели шестилетнего ребенка в Геническе в результате атаки БПЛА

Депозиты включены в указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами

Что произошло за день: понедельник, 1 июня

Россельхознадзор запретил ввоз косточковых и винограда из Армении

 Россельхознадзор запретил ввоз косточковых и винограда из Армении

Москва ждет от МАГАТЭ справедливой и заслуженной оценки ударов по ЗАЭС

Путин и Пашинян обсудили вопросы повестки саммита ЕАЭС в Астане
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9671 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2426 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов